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Giao thông

Phân luồng thi công Metro số 2: Ngành chức năng khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp

SGGPO

Lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí tại các điểm trọng yếu, phối hợp với lực lượng hỗ trợ điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân đi theo lộ trình mới.

Sáng 12-10, tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra tại nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Trong buổi sáng, tại giao lộ đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành), lượng phương tiện tăng cao, nhiều thời điểm di chuyển chậm từng chút một. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển rất chậm, có lúc ùn ứ cục bộ.

Tương tự, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, phương tiện tập trung đông, tốc độ lưu thông giảm. Một số người đi đường còn lúng túng khi đến giao lộ, phải dừng lại quan sát biển báo hoặc hỏi lực lượng chức năng để xác định hướng di chuyển phù hợp.

Đại úy Trần Xuân Huy, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, cho biết lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực tại khu vực để điều tiết giao thông và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo phương án đã triển khai.

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Đường Trường Chinh ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong khi đó, tại cửa ngõ Tây Bắc, đường Trường Chinh và nút giao Bảy Hiền cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng đầu tuần.

Tại các khu vực điều chỉnh giao thông, dù băng rôn và bảng thông báo đã được bố trí, nhưng nhiều người vẫn chưa nắm rõ hướng đi mới. Lực lượng chức năng phải trực tiếp hướng dẫn, giải thích để người dân lựa chọn lộ trình phù hợp.

Ngành chức năng khuyến cáo, người dân khi lưu thông qua các khu vực đang tổ chức lại giao thông cần chú ý biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chủ động tìm hiểu lộ trình trước khi khởi hành và hạn chế dừng, đỗ không đúng quy định, góp phần giảm áp lực giao thông trong thời gian thi công.

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