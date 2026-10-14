Tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 3 tiếng mỗi đêm, trong 4 ngày

Ngày 14-10, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, sẽ tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong 4 đêm (từ ngày 16-10 đến 20-10), từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau.

Việc tạm dừng lưu thông nhằm phục vụ thi công lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá long môn. Các hạng mục này thuộc gói thầu XL-04 của dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ khởi công tháng 1-2021 và khai thác từ tháng 12-2023

“Việc tạm dừng giao thông trong khung giờ thấp điểm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng việc đi lại của người dân”, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết.

Để đảm bảo an toàn, chủ đầu tư cam kết bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, cọc tiêu và nhân sự điều tiết giao thông.

Đơn vị cũng yêu cầu nhà thầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, trong lúc thi công, tuyệt đối không tập kết máy móc, thiết bị, vật tư lấn chiếm phần đường đang khai thác.

Công trường thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt

Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, khởi công tháng 1-2021 và khai thác từ tháng 12-2023. Tháng 4-2025, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh hạng mục bổ sung cho dự án với tổng mức đầu tư hơn 971 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 12-2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Hạng mục bổ sung gồm hoàn thiện cầu vượt nút giao Võ Văn Kiệt, cầu Rạch Lẫm (Vĩnh Long) và cầu Xẻo Lò trên đường gom (Đồng Tháp).

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CHÂU HÀO