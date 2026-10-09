Khởi công tuyến đường kết nối hai bản vùng cao ở Hà Tĩnh và Quảng Trị

Ngày 9-10, tại bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công tuyến đường kết nối từ bản Rào Tre đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) qua dãy núi Giăng Màn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại lễ khởi công công trình

Video: Lễ khởi công tuyến đường kết nối từ bản Rào Tre đến bản Cà Xen

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) được Bộ Quốc phòng phê duyệt, có chiều dài khoảng 15km, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng, chia làm 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần số 1 thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có chiều dài 7,047km, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

Lễ khởi công công trình

Sau khi hoàn thành, đưa vào hoạt động, công trình sẽ tạo tuyến đường giao thông đồng bộ, thuận lợi, an toàn, kết nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng cường giao lưu giữa đồng bào dân tộc tại bản Rào Tre và bản Cà Xen, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc…

Công trình cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới.

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực dự án phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội của người dân hai bên.

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) hiện có 45 hộ dân tộc Chứt với 161 nhân khẩu. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Bà con từng bước biết tiết kiệm, phát triển sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng và rau màu, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các phương tiện, máy móc triển khai thi công tuyến đường

Trước đó, tháng 7-2013, tại bản Rào Tre, Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn của Báo SGGP phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh khánh thành, bàn giao Trạm xá quân dân y Rào Tre. Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 600 triệu đồng, trong đó Công ty Pepsico Việt Nam tài trợ 500 triệu đồng thông qua Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn; Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng địa phương tổ chức ngày công, nguyên vật liệu… với giá trị 105 triệu đồng. Từ khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đến nay, Trạm xá quân dân y Rào Tre góp phần phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bà con dân tộc Chứt và người dân ở xã Phúc Trạch.

ĐỨC HẢI - THANH GIANG