Xã hội

Cây bồ đề cổ thụ bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng, một người bị thương nhẹ

SGGPO

Sáng 7-10, cây bồ đề cao hơn 15m tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TPHCM) bật gốc, khiến một người bị thương nhẹ, giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Cây bồ đề cổ thụ ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu bật gốc. Ảnh: HỮU TÂM
Cây bồ đề cổ thụ ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu bật gốc. Ảnh: HỮU TÂM

Khoảng 6 giờ cùng ngày, cây bồ đề có đường kính gốc khoảng 2m bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực không có mưa lớn hay gió mạnh.

Tại hiện trường, cây đổ chắn gần như toàn bộ mặt đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều cành lớn vươn lên vỉa hè trước nhà dân. Một người đàn ông bị xây xát nhẹ. Giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

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Tán cây chắn hoàn toàn đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: HỮU TÂM

Ông Tâm, người dân sống tại khu vực, cho biết: “Khu vực cây bồ đề đổ bình thường rất đông đúc. May mắn sự cố xảy ra vào sáng sớm nên ít người qua lại”.

Theo người dân địa phương, cây bồ đề khoảng 100 năm tuổi, trước đây nằm trong khuôn viên do một công ty cao su quản lý. Sau này, khu vực được xây dựng cao ốc nhưng cây vẫn được giữ lại.

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Giao thông qua khu vực ùn ứ sau sự cố cây đổ. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Định có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với nhân viên công ty cây xanh cắt tỉa cành nhánh, di dời cây đổ để giải tỏa giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Bật Gốc Bồ Đề Đường Đinh Tiên Hoàng Đường Võ Thị Sáu Phường Tân Định Trăm Tuổi

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