Cổ thụ bật gốc đè sập tường, mái tôn ở KCN Vĩnh Lộc

Một cổ thụ trên đường số 7, KCN Vĩnh Lộc (TPHCM) bất ngờ bật gốc đè sập tường gạch và mái tôn, rất may một người kịp chạy thoát an toàn.

Chiều 1-10, các lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường sự cố cổ thụ bật gốc đè sập tường rào và khu nhà tạm của người dân trên đường số 7, Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc (thuộc địa bàn phường Bình Tân, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, sau trận mưa lớn, một cây xanh cao hàng chục mét tại đường số 7, KCN Vĩnh Lộc bất ngờ bật gốc, đổ ập vào khu vực nhà dân. Thân và cành cây đè đổ một đoạn tường gạch, làm sập toàn bộ mái tôn dãy nhà tạm phía dưới.

Cổ thụ bật gốc, đè sập tường gạch. Ảnh: KIẾN VĂN

Ông L.V.D. (65 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết do nước ngập sâu dưới sàn nên ông giăng võng nằm áp sát vách tường. Khi vừa dứt mưa, nghe tiếng động lớn, ông vội nhảy khỏi võng lao ra ngoài.

Ngay lúc đó, thân cây đè sập toàn bộ vách tường và mái tôn đổ xuống đúng vị trí ông vừa nằm. Vụ việc rất may mắn không gây thiệt hại về người.

May mắn sự cố không gây thiệt hại về người. Ảnh: KIẾN VĂN

Theo chủ khu đất nơi cây ngã xuống, hàng cây dọc tuyến đường số 7 đã có tuổi đời hàng chục năm, tán to nhưng rễ cọc bám không sâu và thiếu bảo dưỡng, chăm sóc định kỳ. Tuyến đường này có lưu lượng xe cộ và công nhân qua lại rất đông, nếu cây ngã ra giữa đường thì hậu quả khó lường.

Người này kiến nghị đơn vị quản lý nhanh chóng rà soát, cắt tỉa toàn bộ hàng cây trong tháng 10-2026 để đảm bảo an toàn.

Mái tôn ở công trình gần đó bị đè sập. Ảnh: KIẾN VĂN

Đại diện phường Bình Tân cho biết hệ thống cây xanh dọc tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý, chăm sóc của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đơn vị này sẽ hỗ trợ xây dựng, khắc phục hàng rào cho hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước mùa mưa bão, UBND phường đã yêu cầu khu công nghiệp cắt tỉa cây xanh nhưng việc triển khai chậm do vướng thủ tục đấu thầu. Sau sự cố, địa phương tiếp tục yêu cầu đơn vị quản lý khẩn trương xử lý các cây có nguy cơ ngã đổ.

NGUYỄN TÂN