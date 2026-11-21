Công an TP Huế đã khởi tố 4 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến cung cấp thực phẩm cho trường học và 11 bị can trong vụ án liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, mại dâm. Công an khẳng định đây là 2 vụ án hoàn toàn độc lập.

Sáng 21-11, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Huế tổ chức, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về 2 vụ án được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về 2 vụ án tại buổi họp báo sáng 21-11

Vụ án thứ nhất liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn. Vụ án thứ hai liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên và mại dâm. Tổng cộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 15 bị can trong 2 vụ án.

Khởi tố 4 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ

Theo Công an TP Huế, thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 14-8-2026 và Công điện số 64 ngày 13-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, 2 bị can bị điều tra về hành vi đưa hối lộ gồm bà Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu và bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan, cùng có trụ sở tại phường Mỹ Thượng.

Hai bị can bị điều tra về hành vi nhận hối lộ là ông Dương Quang Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Huế khẳng định 2 vụ án liên quan 15 bị can hoàn toàn độc lập

Trước đó, ngày 11-11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng. Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, hai cá nhân này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Khởi tố 11 bị can trong vụ án liên quan đến xâm hại tình dục, mại dâm

Ở vụ án thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 11 bị can về các tội danh: giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Huế đã xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về các vụ án

Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định, hai vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, do thông tin về hai vụ án xuất hiện gần nhau, một số cá nhân đã cố tình gán ghép, phát tán, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Công an TP Huế cũng đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền gần 130 triệu đồng; phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp khác.

VĂN THẮNG