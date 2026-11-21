Các đại biểu tán thành Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết, sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho biết, thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) là 1-7-2027.

Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục kế thừa quy định về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người sử dụng đất (tại điều 4 của dự thảo luật), được tiếp cận đất đai và thực hiện quyền, nghĩa vụ như quy định hiện hành. Việc này nhằm ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài và bảo đảm sự cam kết của Nhà nước Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, cá nhân người nước ngoài không được công nhận là người sử dụng đất. Quy định này bám sát đúng yêu cầu của Nghị quyết số 21-NQ/TW (về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan - PV).

Phiên họp Quốc hội sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định, đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng năm khi bị thu hồi thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Luật cũng liệt kê cụ thể dự án, công trình cần thu hồi đất; Quốc hội bổ sung trường hợp thu hồi đất theo trình tự, thủ tục rút gọn. Điều kiện cần và đủ thật cần thiết do HĐND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định, theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Luật quy định cơ chế sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhận quyền sử dụng đất (Điều 58), tạo hành lang pháp lý để người dân và doanh nghiệp thỏa thuận. Cụ thể, luật cho phép thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất đối với dự án thuộc trường hợp thu hồi đất nếu không sử dụng vốn ngân sách và nhà đầu tư lựa chọn phương án thỏa thuận.

Các đại biểu tán thành Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết, sáng 21-11. Ảnh QUANG PHÚC

Luật Đất đai (sửa đổi) đã chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”. Điều này được thể hiện qua các quy định về bồi thường về đất, tài sản theo giá trị thiệt hại thực tế; hỗ trợ để bảo đảm chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất; khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng, phù hợp phong tục tập quán, ưu tiên tái định cư tại chỗ...

Đặc biệt, người có đất bị thu hồi được hoán đổi diện tích đất ở bị thu hồi sang phần đất còn lại hoặc thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của mình trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi, phù hợp với quy hoạch. Trong trường hợp này, người dân được miễn nghĩa vụ tài chính đất đai khi chuyển quyền, hợp thửa, tách thửa nếu phần đất còn lại không đủ điều kiện sử dụng; bổ sung khoản hỗ trợ phục hồi sinh kế nếu thuộc trường hợp mất việc làm, giảm thu nhập.

Luật cũng bổ sung quyền của người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Đó là được cấp Giấy chứng nhận khi nhận quyền sử dụng đất; quy định cụ thể về quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở, đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất; quyền thế chấp nhà ở...

LÂM NGUYÊN