Đến cuối tháng 11-2026, nhiều phường, xã tại TPHCM đã hoàn thành, vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Không dừng lại ở kết quả đạt được, các địa phương tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn lại trong năm, đồng thời xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để tạo động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TPHCM hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiều chỉ tiêu về đích sớm

Một chiều cuối tháng 11, trên khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa), người dân thong thả dạo bước, tập thể dục, vui chơi giữa thảm cỏ xanh và những hàng cây. Không gian từng bỏ trống nhiều năm nay được chỉnh trang, mở cửa phục vụ cộng đồng, trở thành khoảng xanh thoáng đãng giữa trung tâm thành phố.

Năm 2026, phường Xuân Hòa đề ra chỉ tiêu phát triển từ 600 đến 1.100m2 mảng xanh, đến nay đã đạt hơn 7.400m2. Phường cũng chuẩn bị khởi công Công viên Xuân Hòa rộng hơn 1.200m2, góp phần bổ sung không gian xanh, cải thiện môi trường sống trên địa bàn.

Cùng với đó, các mô hình “Vườn cây Đại đoàn kết”, “Tuyến hẻm rực rỡ sắc hoa” được triển khai; 24 công trình xanh tại khu phố, trường học và cơ sở tôn giáo góp phần nâng chất cảnh quan đô thị.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TPHCM hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Đình Phát, ngay từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 thành chương trình công tác với 25 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay, phần lớn chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; trong đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 111,5%, giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng 10,32%, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 15,11%.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa phân công trách nhiệm theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Chế độ giao ban được duy trì nhằm kịp thời trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Trong năm, phường tổ chức 3 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và 6 cuộc đối thoại “Bàn trà Mặt trận”; qua đó giải quyết 37/37 ý kiến của người dân, đồng thời công nhận 24 mô hình “Việc có ý nghĩa giúp dân”.

Tương tự, UBND phường An Phú Đông đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt 127,18% dự toán, ước cả năm đạt 147,9%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,32%, phấn đấu đến cuối năm đạt 100%.

Trong chỉnh trang đô thị, phường triển khai các công trình trên 39 tuyến đường, hẻm và 14 tuyến rạch; thực hiện 9 mảng xanh, sửa chữa 5 cầu dân sinh, tiếp tục thi công công viên cây xanh rộng 3,37ha. Các chỉ tiêu về nước sạch, thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng và trước hạn đạt 99,62%.

Tại phường Phú Thuận, trong tổng số 50 chỉ tiêu thuộc khối chính quyền, đã có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 18 chỉ tiêu đạt, 16 chỉ tiêu đang tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành cuối năm. Đối với công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân, 11/12 chỉ tiêu trọng tâm đạt hoặc vượt tiến độ.

Cùng với chuyển đổi số, phường phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và khu phố trong vận động người dân tham gia chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và thực hiện những nhiệm vụ tại địa bàn.

Ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh, địa phương đã có 40 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm nay, còn 1 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an ninh trật tự chưa đạt. Tuy nhiên, không dừng lại ở kết quả đạt được, xã tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các công trình, dự án, tạo động lực phát triển lâu dài cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo), đã có 345/347 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt 99,42%; địa phương tiếp tục vận động các trường hợp còn lại, đồng thời phối hợp triển khai dự án đường Vành đai 3 và các công trình chỉnh trang đô thị. Mô hình “Dịch vụ công tại ấp” được triển khai tại 30/30 ấp, hỗ trợ tiếp nhận 1.291 hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phường Trung Mỹ Tây đã hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế chuyển biến rõ nét, thu ngân sách đạt 109,3% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,31% kế hoạch.

Theo Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Hồ Minh Hoàng, tình trạng thiếu trường, lớp học so với nhu cầu thực tế là một trong những khó khăn mà địa phương đang tập trung tháo gỡ. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thành các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Phường đã đề xuất TPHCM xem xét, phê duyệt 4 dự án đầu tư xây dựng trường học, gồm 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở, theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. Địa phương kiến nghị thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn để triển khai các dự án, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Lãnh đạo phường An Phú Đông trao đổi với đại diện các khu phố về những nhiệm vụ ở cơ sở. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại phường Xuân Hòa và An Phú Đông, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết những nhiệm vụ còn hạn chế, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nguồn thu ngân sách, hạ tầng và quản lý địa bàn.

Phường Xuân Hòa đang phối hợp cơ quan thuế rà soát nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ, chống thất thu; đồng thời tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đối với lĩnh vực giáo dục, tiến độ xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu do hạn chế về diện tích, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án trường học, tổng mức đầu tư hơn 434 tỷ đồng.

Trong khi đó, UBND phường An Phú Đông tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, kiểm tra và xử lý các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương đang khẩn trương rà soát nhiệm vụ được giao, tập trung vào những chỉ tiêu đạt thấp, công việc tồn đọng, kéo dài; xác định rõ giải pháp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG