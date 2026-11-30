Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong giải quyết kiến nghị cử tri tại TPHCM, tinh thần ấy được thể hiện bằng việc xác định rõ cơ quan xử lý, công khai tiến độ và phản hồi người dân bằng kết quả cụ thể.

Kiến nghị phải có kết quả

Tại ngã tư đường Linh Xuân và khu vực đường số 8 giao đường Kha Vạn Cân (thuộc phường Linh Xuân, TPHCM), thường xuyên xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Sử (ngụ phường Linh Xuân) kiến nghị thành phố khẩn trương xây dựng đề án giải quyết ùn tắc tại ngã tư Linh Xuân, đồng thời đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã ba đường số 8 để bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND phường Linh Xuân đã công khai thông tin về hướng xử lý của thành phố và địa phương để người dân theo dõi. Theo đó, dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn của thành phố.

Thành phố bố trí 80 tỷ đồng cho phường Linh Xuân để triển khai dự án đầu tư nút giao kết nối khu vực trước Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) với đường số 2 và đường số 8, góp phần phân luồng, giảm áp lực giao thông. Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu lập dự án tổng thể nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực này.

Thường trực HĐND phường Dĩ An (TPHCM) kiểm tra thực tế, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO ANH

Ở phường Đông Hòa, cử tri Cao Sơn Tùng (khu phố Nội Hóa 2) phản ánh tình trạng ô tô thường xuyên dừng, đậu lấn chiếm hành lang đường bộ trước cổng khu dân cư Phú Hồng Thịnh VI, gây cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường chỉ đạo Công an phường chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư khu dân cư lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đậu tại vị trí phù hợp.

Đến nay, tình trạng ô tô dừng, đậu gây cản trở lối đi của người dân tại khu vực này đã được khắc phục. Kết quả giải quyết cũng được đăng tải trên fanpage chính thức của phường.

Khoảng 51% lượt ý kiến, kiến nghị đã được trả lời Trong 628 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 được HĐND TPHCM chuyển đến UBND TPHCM, tính đến ngày 12-10-2026, có 320 lượt được trả lời, đạt khoảng 51%. UBND TPHCM đã giao 20 sở, ban, ngành chủ trì rà soát, xử lý theo thẩm quyền.

Giám sát đến cùng

Qua rà soát, UBND TPHCM cũng chỉ ra những hạn chế trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, một số đơn vị chưa báo cáo đầy đủ số lượng kiến nghị được giao, tiến độ giải quyết còn chậm. Chất lượng một số văn bản trả lời chưa đáp ứng yêu cầu, chưa làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Vẫn còn tình trạng chuyển kiến nghị qua nhiều đơn vị, phân tán trách nhiệm, chưa xác định cụ thể tiến độ, kết quả và hướng xử lý.

HĐND TPHCM đang theo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động giám sát định kỳ và công khai kết quả trên các kênh thông tin chính thức. Theo Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được công khai trên Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM và ứng dụng “HĐND TPHCM”. Thường trực HĐND thành phố định hướng tổ chức giám sát định kỳ 6 tháng một lần, qua đó rà soát những vụ việc còn tồn đọng, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, hiện vẫn có những vụ việc đã được giải quyết nhưng chưa báo cáo kết quả về cơ quan giám sát. Vì vậy, HĐND TPHCM đã yêu cầu các đơn vị bổ sung thông tin, làm rõ kết quả thực hiện đối với từng vụ việc.

“Việc công khai thông tin giúp người dân có thêm địa chỉ tra cứu, theo dõi; đồng thời tạo điều kiện để đại biểu HĐND đối chiếu kết quả báo cáo với tình hình thực tế, tiếp tục giám sát những kiến nghị chưa được xử lý thỏa đáng”, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.

Ở góc độ giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã hướng dẫn thống nhất quy trình tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị ở cả cấp thành phố và cơ sở.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi tổ chức hội nghị chủ trì, phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan liên quan thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, địa phương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, HĐND và MTTQ phối hợp thống nhất biểu mẫu để địa phương tổng hợp theo từng lĩnh vực. Sau tiếp xúc, việc giải quyết và trả lời kiến nghị tiếp tục được giám sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn nhìn nhận, có những kiến nghị được cơ quan chức năng báo cáo đã giải quyết nhưng người dân vẫn chưa đồng tình với kết quả. Vì vậy, công tác giám sát phải bám sát thực tế và ý kiến phản hồi của người dân để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại những nội dung chưa được giải quyết thỏa đáng. Với những vụ việc kéo dài, liên quan đến nhiều sở, ngành, cần tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, mời lãnh đạo địa phương và cơ quan trực tiếp giải quyết tham dự để lắng nghe ý kiến người dân, giải trình và làm rõ hướng xử lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị cũng sẽ giúp các tổ đại biểu HĐND thuận lợi hơn trong giám sát, đôn đốc trên từng địa bàn.

THU HƯỜNG - LÊ THOA - CẨM TUYẾT