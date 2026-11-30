TPHCM đang triển khai phương án huy động phương tiện, tăng cường kiểm soát giá vé, xử lý xe dù, bến cóc và điều tiết giao thông tại các bến xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Đinh Mùi 2027. Xung quanh những vấn đề này, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

* PHÓNG VIÊN: Dịp Tết Đinh Mùi 2027, người dân được nghỉ từ ngày 4-2 đến hết ngày 10-2-2027, nhu cầu đi lại dự báo tăng cao. Sở Xây dựng TPHCM đã chuẩn bị phương án tổ chức vận chuyển hành khách tại các bến xe như thế nào, thưa ông?

- Ông BÙI HÒA AN: Thời gian phục vụ dịp tết dự kiến kéo dài 20 ngày, gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau tết. Theo dự báo của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO - đơn vị quản lý các bến xe), nhu cầu đi lại tại Bến xe miền Đông mới sẽ tăng so với ngày thường.

Bình quân mỗi ngày, bến dự kiến có khoảng 532 chuyến xe xuất bến, phục vụ 11.279 lượt hành khách; tổng sản lượng trong đợt cao điểm khoảng 225.576 lượt.

Sở Xây dựng giao SAMCO phối hợp các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện hoạt động, xe dự phòng và phương án tăng cường khi nhu cầu phát sinh đột biến.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

* Sở Xây dựng có giải pháp gì để bảo đảm đủ phương tiện, kiểm soát giá vé và quyền lợi hành khách?

- Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện theo từng tuyến, chuẩn bị xe dự phòng để giải tỏa khách khi sản lượng tăng cao. Kế hoạch chạy xe, danh sách phương tiện tăng cường và kế hoạch bán vé phải gửi về đơn vị quản lý bến xe trước ngày 10-12-2026 để xem xét, bố trí.

Các đơn vị vận tải phải công khai số lượng vé đã bán, số vé còn lại; việc nhận đặt chỗ phải phù hợp năng lực vận chuyển, tuyệt đối không bán vượt số ghế. Các bến xe tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bảo đảm hành khách được bố trí đúng số ghế và thu đúng giá cước đã kê khai.

Sở Xây dựng khuyến khích doanh nghiệp không tăng giá vé dịp tết. Trường hợp cần điều chỉnh để bù đắp chi phí xe chạy chiều rỗng khi tăng cường giải tỏa khách, mức điều chỉnh phải thực hiện đúng quy định, kê khai với cơ quan chức năng.

Theo phương án dự kiến, mức tăng tối đa 40% hoặc 60%, tùy khu vực tuyến và thời điểm phục vụ. Đây là mức tham khảo để doanh nghiệp xây dựng phương án, không phải yêu cầu bắt buộc tăng giá vé.

Ngoài ra, các đơn vị phải chuẩn bị xe thay thế khi xảy ra sự cố; kiểm tra giấy tờ, điều kiện an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và phù hiệu phương tiện. Việc tăng cường xe phải bảo đảm đúng quy định, không vì áp lực giải tỏa khách mà xem nhẹ an toàn vận tải.

Hành khách tại Bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

* Tình trạng xe dù, bến cóc và xe hợp đồng hoạt động trá hình tuyến cố định vẫn diễn biến phức tạp, nhất là dịp tết. Sở Xây dựng đã có kế hoạch kiểm soát, xử lý ra sao?

- Tình trạng này vẫn xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố, các trục quốc lộ, bãi giữ xe, cây xăng, điểm đón trả khách liên tỉnh và khu vực xung quanh Bến xe miền Đông mới, ảnh hưởng đến quyền lợi hành khách và hoạt động của doanh nghiệp chấp hành đúng quy định.

Để xử lý tình trạng này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp lực lượng công an, cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện đón trả khách ngoài bến, chạy sai hành trình, giao nhận hàng hóa không đúng quy định và kinh doanh vận tải trá hình. Qua đó, lập lại trật tự vận tải hành khách, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh.

* Đâu là những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại dịp tết năm nay?

- Điểm quan trọng là nâng cao tính chủ động trong điều hành, từ dự báo nhu cầu, công khai thông tin bán vé đến chuẩn bị phương tiện dự phòng và phối hợp điều tiết giao thông. SAMCO được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình hành khách, phương tiện trên từng tuyến, sản lượng vé đã bán và số chỗ còn lại để thông tin kịp thời cho người dân. Khi nhu cầu vượt khả năng phục vụ, SAMCO sẽ phối hợp cơ quan chức năng và doanh nghiệp vận tải huy động tối đa phương tiện đủ điều kiện để tăng cường giải tỏa khách.

Sở Xây dựng cũng xem xét kiến nghị về cơ chế điều động phương tiện đột xuất, cấp phù hiệu xe tăng cường, tạo điều kiện cho các bến xe chủ động trong những ngày cao điểm.

Tại các bến xe, công tác hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, tổ chức khu vực chờ, đón trả khách, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ sẽ được tăng cường. Các lực lượng chức năng phối hợp phân luồng, hạn chế ùn tắc khu vực bến. Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm quy định, nâng cao chất lượng phục vụ; người dân chủ động mua vé tại bến xe hoặc qua các kênh chính thức, không đón xe dọc đường để tránh rủi ro.

Giá vé tết tại các bến xe tăng đến 60% Theo kế hoạch của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), dịp Tết Đinh Mùi 2027, giá vé xe khách tại các bến xe dự kiến tăng tối đa 40%-60%, tùy tuyến và thời điểm. Cụ thể, các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra miền Bắc có thể tăng tối đa 60% từ ngày 26-1 đến 9-2-2027; các tuyến Khánh Hòa, Lâm Đồng áp dụng mức này từ ngày 30-1 đến 10-2. Theo bảng giá dự kiến, vé giường nằm loại 1 từ TPHCM đi Quảng Ninh khoảng 4,27 triệu đồng/lượt, đi Lào Cai khoảng 4,25 triệu đồng/lượt; tuyến TPHCM - Hà Nội khoảng 3,83 triệu đồng/lượt.

QUỐC HÙNG thực hiện