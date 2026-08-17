Chiều 17-8, giá vàng trong nước bất ngờ giảm

Chiều 17-8, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm trong khi giá vàng thế giới duy trì đà tăng. Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay.