Chiều 29-9, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Chiều 29-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cũng tăng 6 USD/ounce so với sáng nay.