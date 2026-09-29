Hà Nội nắng nóng, TPHCM triều cường đạt đỉnh

Hôm nay 29-9, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Triều cường tại TPHCM và Nam bộ tiếp tục ở mức cao, có thể đạt đỉnh, gây nguy cơ ngập và dẫn đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.