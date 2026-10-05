Xã hội

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

SGGPO

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Chiều 5-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 5 đến 7-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, sau mở rộng từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có đợt mưa to, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

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Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) bị ách tắc vì sạt lở ngày 13-9. Ảnh: VĂN THẮNG

Trước tình hình thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát và chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương tổ chức kiểm soát giao thông tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở và không cho người, phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động điều tiết hồ thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

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Từ khóa

Mưa Miền Trung Phòng chống thiên tai

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