Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Nghị quyết phải sớm đi vào cuộc sống, có kết quả cụ thể

Sau 1,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc vào trưa 22-9. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua mới chỉ là bước đầu; quan trọng là phải tổ chức triển khai để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị tại Thành phố. Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị UBND TPHCM nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp. Việc triển khai phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm, đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI.

Mục tiêu là bảo đảm các cơ chế, chính sách mới được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. UBND TPHCM thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình. Khi xuất hiện những tác động vượt ngoài dự báo, UBND TPHCM cần kịp thời báo cáo Thường trực HĐND TPHCM để phối hợp xử lý hoặc trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, thực tiễn phát triển của TPHCM rất phong phú, đa dạng, do đó những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách phải tiếp tục được nhận diện trong quá trình tổ chức thực hiện. Những cách làm hay, hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; những quy định chưa phù hợp phải kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Các Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Trần Văn Bảy dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, đây là một quá trình, không thể hoàn thành trong một hoặc hai kỳ họp. Thời gian còn lại của năm 2026, HĐND TPHCM tiếp tục tổ chức 2 kỳ họp để xem xét, thông qua các nghị quyết cần thiết nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các cơ quan liên quan chủ động tham mưu, phối hợp chuẩn bị nội dung trình đúng tiến độ; khẩn trương nhưng không chủ quan, nóng vội. Mỗi chính sách được ban hành phải đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đồng bộ với hệ thống pháp luật; đồng thời phải rõ đối tượng, rõ điều kiện, rõ trách nhiệm và đủ cụ thể để việc tổ chức thực hiện thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Đại biểu dự kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND trong quá trình xây dựng nghị quyết, nhất là các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Hồ sơ phải được rà soát đầy đủ về cơ sở pháp lý và thực tiễn; đánh giá kỹ tác động về kinh tế - xã hội, nguồn lực, ngân sách, phương thức tổ chức thực hiện và tác động đối với người dân, doanh nghiệp.

Những nội dung cấp bách, quan trọng cần được ưu tiên, với tinh thần không để phát sinh khoảng trống pháp lý, không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, không để quy định được ban hành nhưng khó thực hiện, đồng thời cũng không quá cầu toàn, kéo dài thời gian làm mất cơ hội phát triển của Thành phố.

Để chính sách sát hơn với thực tế, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội, doanh nghiệp và những đối tượng chịu tác động trực tiếp; đồng thời nghiên cứu, chọn lọc kinh nghiệm phù hợp từ các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện của Thành phố.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG