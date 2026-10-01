Xã hội

Công an TPHCM hướng dẫn các bước đăng ký nhận lương hưu qua VNeID

SGGPO

Ngày 1-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM hướng dẫn người dân đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID.

Công an TPHCM hướng dẫn các bước đăng ký nhận lương hưu qua VNeID

Theo PC06, từ ngày 28-9-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể đăng ký nhận tiền thông qua “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng VNeID.

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Công an TPHCM hướng dẫn người dân thực hiện 5 bước để nhận lương hưu qua qua ứng dụng VNeID. Ảnh: CATP

Để đăng ký, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”. Tiếp đó, nhập passcode (mật khẩu/mã xác thực VNeID) để xác thực và chọn tài khoản ngân hàng liên kết.

Ở bước tiếp theo, người dân kiểm tra, xác nhận các thông tin cá nhân và tài khoản nhận tiền; tích chọn nội dung đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu rồi nhấn “Tiếp tục”.

Sau khi gửi thông tin đăng ký, hệ thống sẽ thông báo kết quả tiếp nhận trên ứng dụng VNeID.

PC06 khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng trước khi xác nhận đăng ký, nhằm bảo đảm việc nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội được chính xác.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Lương Hưu Tài Khoản Vneid Vneid Công An Công An TPHCM Nhận Lương Hưu

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