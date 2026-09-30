TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Chiều 30-9, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM phối hợp Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong gìn giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển lĩnh vực dân tộc - tôn giáo”. Đây là hội thảo đầu tiên về chuyển đổi số của ngành dân tộc, tôn giáo thành phố kể từ khi thành lập sở.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, cộng đồng dân tộc thiểu số, doanh nghiệp và giới chuyên gia công nghệ.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội thảo, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, nhấn mạnh, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới về phương thức quản trị, khai thác dữ liệu. Với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ đặc thù của ngành, nhu cầu thực tế của từng cộng đồng, từng cơ sở và điều kiện của thành phố.

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM hiện là nơi sinh sống của 53 dân tộc thiểu số với gần 510.000 người. Thành phố có 13 tôn giáo, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, hơn 2,8 triệu tín đồ. Theo ông Lâm Đình Thắng, sự đa dạng ấy tạo nên nguồn lực văn hóa phong phú; đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, nắm bắt tình hình tôn giáo và bảo tồn các giá trị truyền thống.

Hội thảo cũng là mốc khởi đầu để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số và kế hoạch phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Đây là những chủ trương quan trọng mà Thành ủy, UBND TPHCM đã chỉ đạo triển khai và sẽ tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đại biểu dân tộc, tôn giáo tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, mà còn phải góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp và mở rộng cơ hội phát triển cho cộng đồng. Định hướng xuyên suốt của sở là: dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển lĩnh vực; công nghệ phục vụ con người; đổi mới gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa; hiệu quả phục vụ chính là thước đo của chuyển đổi số”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Hội thảo cũng giới thiệu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số trong quản lý, giám sát tại cơ sở thờ tự và không gian di sản; số hóa không gian, hiện vật bằng công nghệ 3D...; đồng thời, bàn về ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử để phát triển chuỗi giá trị ẩm thực Halal.

Tại hội thảo, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM và Hội Tin học TPHCM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Hai bên thiết lập cơ chế phối hợp nhằm kết nối nguồn lực, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ để triển khai các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; từng bước phổ cập kỹ năng số, số hóa di sản, phát triển các “điểm đến số”...

THU HOÀI