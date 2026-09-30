Thực tập xử lý sự cố cháy sà lan chở dầu trên sông
SGGPO
Tàu chữa cháy tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để triển khai công tác chữa cháy, cứu người, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Chiều 30-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TPHCM tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2026 tại Kho xăng dầu Bình Thắng - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (đường ĐT.743A, khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, TPHCM) với khoảng 110 người tham gia.
>>>Sau đây là một số hình ảnh về buổi thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ: