Thực tập xử lý sự cố cháy sà lan chở dầu trên sông

Tàu chữa cháy tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để triển khai công tác chữa cháy, cứu người, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Chiều 30-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TPHCM tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2026 tại Kho xăng dầu Bình Thắng - Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (đường ĐT.743A, khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, TPHCM) với khoảng 110 người tham gia.

>>>Sau đây là một số hình ảnh về buổi thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ:

Tình huống giả định xảy ra sự cố cháy tại sà lan chở dầu trong quá trình lấy nguyên liệu

Nguyên nhân giả định do chập hệ thống điện, gây cháy nổ hỗn hợp hơi xăng dầu

Thuyền viên hoảng loạn nhảy xuống sông, tàu chữa cháy nhanh chóng tiếp cận và triển khai công tác cứu người

Hướng dẫn công nhân trong khu vực thoát nạn an toàn

Sự cố tai nạn nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng nhiều người

Sơ cấp cứu ban đầu và chuyển người bị thương đến nơi an toàn

Triển khai phương tiện cứu người bị nạn dưới nước, chữa cháy khu vực sà lan

Triển khai đội hình truyền tiếp nước, và chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan

Clip thực tập phương án cứu nạn cứu hộ tại Kho xăng dầu Bình Thắng

THẢO NGUYỄN