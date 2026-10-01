TPHCM và Nam bộ tiếp tục mưa lớn về chiều tối

Trong hôm nay (1-10) và ngày mai, TPHCM và các tỉnh Nam bộ đề phòng mưa dông, sét, lốc và gió giật mạnh, nhất là vào chiều tối.

TPHCM tiếp tục có mưa lớn về chiều tối. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong các ngày 1 và 2-10, nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn tồn tại ở Nam bộ. Do đó, thời tiết TPHCM và Nam bộ còn duy trì những cơn mưa rào và dông rải rác về chiều, tối và đêm, có nơi mưa to kèm theo sét. Riêng ngày 1-10, một số nơi ở ven biển Nam bộ còn xuất hiện mưa rào vào buổi sáng.

Trong 2 ngày đầu tháng 10 này, TPHCM và các tỉnh Nam bộ cần tiếp tục đề phòng dông, sét, lốc và gió giật mạnh, nhất là vào chiều tối và tối.

Nắng nóng tại Hà Nội hơn 36 độ C vào trưa 30-9. Dự báo từ hôm nay 1-10, nắng nóng giảm nhưng trời còn oi nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 1-10, Bắc bộ và Trung bộ có nhiệt độ phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, đồng bằng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể đạt 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trời vẫn oi bức, ít khả năng có mưa.

Nguyên nhân là khối không khí lạnh vẫn còn ở phía Bắc, chưa tràn xuống miền Bắc nước ta. Trong lúc đó, khối khí nóng từ phía Tây vẫn chi phối thời tiết Bắc bộ và Trung bộ.

Chuyên gia khí tượng nhận định, từ đêm 1 đến 3-10, mưa dông sẽ tăng dần ở một số nơi thuộc miền núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Từ đêm 3-10, sóng không khí lạnh dịch chuyển và bổ sung xuống, mưa sẽ gia tăng rõ rệt tại Bắc bộ. Trong ngày 4 và 5-10, Bắc bộ có khả năng mưa dông diện rộng. Nhiệt độ ban đêm có thể giảm còn 19-22 độ C.

Tại Trung bộ, từ ngày 4 đến 6-10, mưa có khả năng xuất hiện từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ ngày 5 đến 6-10, mưa ở Bắc bộ sẽ mở rộng xuống Quảng Trị, TP Đà Nẵng và có thể đến Quảng Ngãi.

Sau đó, từ ngày 7 đến 10-10, mưa có thể dịch chuyển dần xuống Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Ở khu vực cao nguyên Trung bộ, mưa giảm trong những ngày đầu tháng 10. Riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng và Nam bộ vẫn có mưa dông rải rác, có nơi mưa to.

PHÚC HẬU