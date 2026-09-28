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Công ty CP Sữa Việt Nam thông báo mời thầu

Công ty CP Sữa Việt Nam thông báo mời thầu

1. Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu thuộc KHĐT 2026 – K.CCU như sau:

- Gói thầu 01: Cung cấp xe tải chở kem (07 chiếc 1,2 tấn; 03 chiếc 1,6 tấn)

- Gói thầu 02: Cung cấp 09 xe tải điện chở hàng khô (tải trọng tối thiểu 1,5 tấn)

- Gói thầu 03: Cung cấp xe tải chở hàng khô, đông lạnh CUDV Cần Thơ

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

2. Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu 03 gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

[Website: https://dauthau.vinamilk.com.vn/home]

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 23/09/2026 đến ngày 07/10/2026.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.

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Hàng khô Gói thầu Đấu thầu Thầu Hồ sơ mời thầu Đông lạnh Tải trọng Xe tải Vinamilk Công ty CP sữa Việt Nam

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