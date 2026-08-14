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Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Việt Nam thông báo mời thầu

Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Việt Nam thông báo mời thầu

1. Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu như sau:

  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 2 máy nén khí có dầu 132kW (SVN25.A17).
  • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

2. Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Việt Nam trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

Website: https://dauthau.vinamilk.com.vn/home

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 12/08/2026 đến ngày 20/08/2026.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.

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