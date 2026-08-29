Nhắn tin tìm người thân

Gia đình chúng tôi cần tìm người thân đi lạc có thông tin và đặc điểm như sau:

Họ và tên: VŨ ĐÌNH HUẤN

Sinh ngày: 11/08/1983

Địa chỉ thường trú: 23 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 (nay là phường Tân Hưng), TPHCM.

Địa chỉ nơi ở trước khi thất lạc: 20 đường 19B, Khu dân cư Việt Phú Garden, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng), TPHCM.

Đặc điểm nhận dạng: Nam giới, tóc đen cắt ngắn chải ngôi lệch sang bên phải, khuôn mặt tròn, sống mũi thẳng, dáng người đậm (ảnh dưới).

Anh Vũ Đình Huấn trước khi đi khỏi nhà

Hoàn cảnh thất lạc: Anh Vũ Đình Huấn đi khỏi nơi cư trú tại khu vực huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng), TPHCM từ khoảng tháng 4 năm 2023 đến nay vẫn chưa trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng nhưng hiện tại vẫn chưa có tung tích.

Ai biết anh Huấn đang ở đâu hoặc có thông tin gì về anh, xin vui lòng liên hệ với gia đình qua:

Người nhận tin: Nguyễn Nhân Hậu

Số điện thoại liên hệ: 0909 486 192

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!