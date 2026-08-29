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VietinBank CN Bắc Sài Gòn - Phòng Giao dịch Thuận Hưng thông báo thay đổi địa điểm

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn – Phòng Giao dịch Thuận Hưng thông báo thay đổi địa điểm, cụ thể như sau:

VietinBank CN Bắc Sài Gòn - Phòng Giao dịch Thuận Hưng thông báo thay đổi địa điểm

Được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 tại văn bản số 7857/KV2-GS1 ngày 25/08/2026 V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Thuận Hưng trực thuộc VietinBank CN Bắc Sài Gòn.

- Tên gọi (không thay đổi): Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn – Phòng Giao dịch Thuận Hưng.

- Địa điểm cũ: G101 Quốc lộ 22 và Số 70/2 Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Số 1396 và (một phần) số 1398 đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày khai trương hoạt động: 09/09/2026.

Trân trọng.

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Xã Xuân Thới Sơn Thuận Hưng Đường Nguyễn Ảnh Thủ Bà Điểm Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vietinbank Ngân hàng Công thương

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