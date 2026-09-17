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Công ty CP Đầu tư & Xây dựng 3-2 thông báo bán thanh lý tài sản

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng 3-2 thông báo bán thanh lý tài sản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (C32) cần thanh lý dây chuyền sản xuất gạch gồm Khuôn Gạch không nung, Hệ thống sản xuất Gạch Terazo, không nung số 1 và số 2…, giá khởi điểm: 5.681.338.091 đồng (chưa VAT). Thông tin chi tiết trên trang web: c32.vn (mục Tin tức).

Các cá nhân đăng ký tham gia chào giá mua theo hình thức thương thảo kín giá sau khi chào và công bố giá trúng thầu người có giá trị cao nhất.

Thời gian đăng ký: từ 17/9/2026 đến 16h00 ngày 21/9/2026.

Thời gian mở chào giá: 9h00, ngày 23/9/2026.

Liên hệ: bà An – ĐTDĐ: 0969.557.169 (giờ hành chính).

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Xây dựng 3-2 chào giá trúng thầu khuôn gạch bà An Gạch Terazo

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