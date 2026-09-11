Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè thông báo

Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao huyện Nhà Bè, hiện còn vướng mắc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với 01 trường hợp là ông Dương Quốc Phong, địa chỉ 495/12 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM đang sử dụng một phần thửa 13,533, tờ bản đồ số 23, thuộc xã Phú Xuân (cũ) nay là xã Nhà Bè, TP.HCM.

Nếu sau 05 ngày kể từ ngày thông báo, không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ cung cấp giấy tờ chứng minh đang sử dụng hoặc tranh chấp liên quan đến phần thửa đất của các hộ đang sử dụng nêu trên, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án sẽ lập hồ sơ bồi thường cho hộ dân theo quy định.

(Mọi thông tin phản ánh, thắc mắc vui lòng gửi về Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, SĐT: 0837828405, địa chỉ: 330 Ấp 16, đường Nguyễn Bình, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh).

Trân trọng./.