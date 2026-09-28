Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (trước đây) hầu tòa tại Hà Nội

Sáng 28-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái trước đây, nay là tỉnh Lào Cai) cùng 9 bị cáo khác về các tội: "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Vụ án được khởi tố năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái (trước đây) xét xử sơ thẩm tháng 11-2023 và ông Đinh Tiến Hùng được tuyên vô tội. Trong vụ án này, 9 người khác bị tuyên từ 2 năm án treo đến 19 năm tù.

Tuy nhiên, sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái (trước đây) đã có kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm ông Đinh Tiến Hùng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Đinh Tiến Hùng tại phiên tòa phúc thẩm tháng 11-2024. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội) xét xử phúc thẩm, tòa tuyên trả lại hồ sơ để điều tra lại. Tại phiên tòa phúc thẩm, cơ quan công tố xác định ông Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là hơn 1.800kg thuốc nổ và hơn 2.400 kíp nổ, cùng hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Năm 2025, ông Đinh Tiến Hùng bị bắt tạm giam.

Theo bản cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7-2020 đến tháng 12-2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Nguyễn Mạnh Hùng (lao động tự do), Nguyễn Văn Hậu (cựu Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá; phân công Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (trước đây) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng. Tuy nhiên, lợi dụng việc xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, các đối tượng lại sử dụng vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Theo cáo trạng, số vật liệu nổ mà Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là hơn 868kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển, tổng số là hơn 2.600kg thuốc nổ và hơn 3.200 kíp nổ…

Cáo trạng viết, các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị phát hiện và bị bắt giữ.

Trong vụ án, bị cáo Đinh Tiến Hùng bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng và toàn bộ số đá chứa quặng chì kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng...

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ĐỖ TRUNG