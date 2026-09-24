Triệt phá đường dây thuốc An Cung giả từ bột mì, bán gần 3 triệu đồng/hộp

Công an đã thu giữ hơn 1 triệu viên "thuốc An Cung" được làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu, với giá thành 105.000 đồng/hộp, nhưng bán giá 3 triệu đồng/hộp. Công an còn thu giữ gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Tối 24-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn.

An Cung giả được quảng cáo phòng, chống đột quỵ

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản Zalo, Facebook rao bán viên hoàn An Cung, quảng cáo có xuất xứ Hàn Quốc và công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sản phẩm được giới thiệu có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Những người trong đường dây mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, đưa về Việt Nam đóng gói, hoàn thiện rồi bán ra thị trường. Thành phần sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Cơ quan công an kiểm tra tang vật liên quan vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988, trú tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất, cung cấp hàng hóa cho những người khác trong đường dây.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng, đến tay người tiêu dùng được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần. Người mua phần lớn là người cao tuổi, có bệnh lý tim mạch, huyết áp, mong muốn phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại; khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên; 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị đóng gói.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền; Nguyễn Văn Thể (sinh năm 1991), Bùi Thị Năm (sinh năm 1993), Tạ Duy Hùng (sinh năm 1971), Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1972), cùng trú Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (sinh năm 1984), cùng trú TPHCM.

Bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1991, trú Hà Nội) đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Thu giữ gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả

Mở rộng điều tra, công an xác định Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng… Hệ thống máy móc, dây chuyền có sẵn tại công ty được sử dụng để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, hoàn thiện sản phẩm rồi đưa ra thị trường.

Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 7 bị can về hành vi buôn bán hàng giả, gồm: Ca Hoài Luân (sinh năm 1993, trú tỉnh Cà Mau), Đặng Văn Nhân (sinh năm 1991, trú tỉnh Đồng Tháp), Võ Quỳnh Nga (sinh năm 1982, trú tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trí Mạnh (sinh năm 1979), Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1986), Dương Thị Đức Hạnh (sinh năm 1975), Nguyễn Thị Tường Dung (sinh năm 1974), cùng trú TPHCM.

Đồng thời, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Tuyền về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Tang vật liên quan đến vụ án

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

ĐỨC HẢI