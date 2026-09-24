Lừa hơn 2.400 tỷ đồng của 7.108 người, 5 bị cáo vụ GFDI cùng lãnh án chung thân

Ngày 24-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 đồng phạm tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với 7.108 bị hại.

Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm bị tuyên án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: NGUYÊN KHÔI



Theo bản án, Hoàng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại tổng số tiền 2.400 tỷ đồng. Ngoài mức án tù chung thân, Hội đồng xét xử phạt bổ sung Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI, 100 triệu đồng; Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính và Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở, mỗi bị cáo 70 triệu đồng.

Hai bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ và Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở, vợ Nguyễn Quang Hoàng, mỗi người bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo bản án, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2024, Công ty GFDI huy động vốn thông qua hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ năm 2023, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối rằng toàn bộ tiền huy động sẽ được đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao trong lĩnh vực ăn uống, sản xuất hàng tiêu dùng, thể thao, điện ảnh. Để thu hút nhà đầu tư, Hoàng cam kết lãi suất từ 1,5% đến 3,5%/tháng.

Các bị hại theo dõi phiên tòa qua màn hình tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tuy nhiên, tiền huy động không được sử dụng đúng cam kết mà dùng để đầu tư chứng khoán quốc tế (dẫn đến thua lỗ nặng), trả các khoản vay đến hạn, mua tài sản đứng tên cá nhân, công ty...

Khi ngân quỹ cạn kiệt, GFDI mất khả năng thanh toán.

NGUYÊN KHÔI