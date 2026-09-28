Nhiều cựu cán bộ, điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương hầu tòa

Sáng 28-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh.

Theo cáo trạng, trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo bị tạm giam.

Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Chồng của Nguyễn Thị Mai Anh là Lê Văn Đông (còn gọi là Đông “Timo”) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Lúc 7 giờ, có 5 xe chuyên dụng đưa hơn 40 bị cáo tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh (đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 7 giờ cùng ngày, nhiều xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát tư pháp dẫn giải đưa hơn 40 bị cáo trong vụ án tới phòng xét xử. Các bị cáo đều mặc trang phục xanh và mỗi người được 2 cán bộ cảnh sát tư pháp hỗ trợ đưa vào phòng xử trên tầng 3 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Bị cáo được dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đêm 7-6-2025, tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13 (bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng khách sạn với vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Các bị cáo di chuyển từ xe thùng chuyên dụng vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định các hành vi “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đánh bạc”, “Làm sai lệnh hồ sơ vụ án” của các lãnh đạo, giám định viên, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương; của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và của một số cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng và các bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự…

Một bị cáo nữ trong vụ án đang được hỗ trợ đưa vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y Tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm trong quá trình điều trị tại viện (được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị).

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng khác đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Bị cáo trong vụ án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Căn cứ kết quả điều tra xác định số tiền Nguyễn Thị Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, hành vi môi giới hối lộ được xác định với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, qua đó bị cáo hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh…

ĐỖ TRUNG