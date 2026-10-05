Đà Nẵng quy tập 14 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin người dân cung cấp

Ngày 5-10, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông tìm kiếm, khai quật, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

Thông tin về vị trí chôn cất được người dân địa phương cung cấp. Theo đó, trong quá trình xây dựng nhà ở trước đây, người dân địa phương đã phát hiện một số hài cốt và cất bốc, cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang của phường Hội An Đông.

Vị trí các hài cốt được người dân cất bốc và cải táng sau khi phát hiện trong lúc làm nhà ở. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Từ ngày 2 đến ngày 5-10, lực lượng quy tập phối hợp với địa phương khảo sát, xác định vị trí và triển khai tìm kiếm. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương tìm kiếm, thận trọng khai quật, thu gom và bảo quản hài cốt, di vật.

Các hài cốt được tìm thấy ở khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG



Trong số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 9 hài cốt có các di vật kèm theo như tăng, võng... Các hài cốt và di vật đang được bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG