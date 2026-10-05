Xã hội

Đà Nẵng quy tập 14 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin người dân cung cấp

SGGPO

Ngày 5-10, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông tìm kiếm, khai quật, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

Thông tin về vị trí chôn cất được người dân địa phương cung cấp. Theo đó, trong quá trình xây dựng nhà ở trước đây, người dân địa phương đã phát hiện một số hài cốt và cất bốc, cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang của phường Hội An Đông.

5-10- Đà Nẵng quy tập 14 hài cốt liệt sĩ 2.jpg
Vị trí các hài cốt được người dân cất bốc và cải táng sau khi phát hiện trong lúc làm nhà ở. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Từ ngày 2 đến ngày 5-10, lực lượng quy tập phối hợp với địa phương khảo sát, xác định vị trí và triển khai tìm kiếm. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương tìm kiếm, thận trọng khai quật, thu gom và bảo quản hài cốt, di vật.

5-10- Đà Nẵng quy tập 14 hài cốt liệt sĩ.jpg
Các hài cốt được tìm thấy ở khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trong số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 9 hài cốt có các di vật kèm theo như tăng, võng... Các hài cốt và di vật đang được bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

hài cốt liệt sĩ quy tập Hội An Đông Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn