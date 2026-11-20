Chiều 20-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” tại khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ (TPHCM).

Cùng dự có đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp và hơn 150 đại biểu đại diện các hộ gia đình trên địa bàn khu phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng cây xanh hạnh phúc cho đại diện Chi bộ, Ban Điều hành và Ban Công tác Mặt trận khu phố Phú Thạnh

Hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đại diện lãnh đạo thành phố trao tặng cây xanh hạnh phúc cho đại diện Chi bộ, Ban Điều hành và Ban Công tác Mặt trận khu phố Phú Thạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các hộ dân tiêu biểu

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao 10 phần quà của thành phố cho các hộ dân tiêu biểu và 30 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà an sinh xã hội từ Quỹ “Vì người nghèo” phường Phú Mỹ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo báo cáo của khu phố Phú Thạnh, đến nay địa bàn không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Nguồn vốn vay hơn 16,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hàng trăm lượt hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình. Năm 2026, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa của khu phố đạt 98%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Khu phố đã vận động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 761 lượt người, đạt 95,36% chỉ tiêu; hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo; vận động trao hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật.

Tại ngày hội, UBND phường Phú Mỹ tặng giấy khen Khu dân cư văn hóa cho khu phố Phú Thạnh; khen thưởng 4 Gia đình văn hóa tiêu biểu và 5 cá nhân đạt danh hiệu gương “Người tốt, việc tốt” năm 2026.

Ban tổ chức cũng trao thư tri ân 11 mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng của khu phố.

Lãnh đạo phường Phú Mỹ tặng hoa chúc mừng khu phố Phú Thạnh.

Ban Điều hành phối hợp Ban Công tác Mặt trận khu phố Phú Thạnh phát động và tổ chức ký kết thi đua năm 2027 với 8 chỉ tiêu trọng tâm, hướng đến xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng Vườn cây Đại đoàn kết của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ, TPHCM).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng Vườn cây Đại đoàn kết cho Trường THPT Võ Nguyên Giáp

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