Để ngỏ khả năng đối thoại giữa Mỹ và Cuba

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh hành động quân sự đối với Cuba là không cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đồng thời dự đoán Mỹ và Cuba sẽ đạt được thỏa thuận.

Về phía Cuba, phát biểu tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định Havana sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Ông Bruno Rodriguez tuyên bố Cuba đón nhận các mối quan hệ thương mại và đầu tư kinh doanh từ các doanh nghiệp Mỹ, tương tự như đối với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Những tuyên bố phát đi từ hai phía diễn ra trong bối cảnh các lệnh phong tỏa nguồn cung dầu mỏ do Mỹ áp đặt từ đầu năm nay làm Cuba thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, gây ra các đợt mất điện trên diện rộng kéo dài.

Trước áp lực từ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, ngày 26-9, tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi Washington dỡ bỏ "vòng vây" và các hạn chế thương mại với đảo quốc lớn nhất vùng Caribbean này.

Thời gian qua, nhiều quốc gia và đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Cuba nhằm giúp giảm thiểu tác động của lệnh cấm vận tới đời sống người dân. Ủy ban châu Âu (EC) vừa giải ngân thêm khoảng 11,3 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba, nâng tổng nguồn vốn viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho nước này lên 18,2 triệu USD tính từ đầu năm đến nay.

Theo EC, khoản hỗ trợ sẽ được phân bổ đến những đối tượng dễ tổn thương, bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ và các cộng đồng dân cư tại vùng sâu, vùng xa.

Mexico cũng vận chuyển hơn 800 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo cho Cuba. Một số quốc gia khác ở khu vực Caribbean, Mỹ Latinh, châu Á... cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, coi việc bảo đảm an ninh năng lượng cho Cuba là yếu tố quan trọng đối với ổn định khu vực.

PHƯƠNG NAM