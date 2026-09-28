Thế giới

Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu bất ngờ thăm UAE

SGGPO

Ngày 27-9, kênh truyền hình N12 của Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới Abu Dhabi, gặp Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong chuyến thăm không được công bố trước.

Theo N12, ông Netanyahu đến Abu Dhabi khoảng 15 giờ 10 (giờ địa phương), lưu lại UAE khoảng 4 giờ. Chuyến thăm chủ yếu dành cho cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo. Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Reuters cho biết Văn phòng Thủ tướng Israel và Bộ Ngoại giao UAE cũng chưa đưa ra bình luận về chuyến thăm.

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Tin tức về sự kiện được kênh truyền hình Apna Watan TV của Pakistan đăng tải

UAE và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020 theo Hiệp định Abraham do Mỹ thúc đẩy. Quan hệ này giúp UAE tăng ảnh hưởng trong khu vực và có thêm kênh liên lạc với Washington.

Đây không phải lần đầu xuất hiện thông tin về các cuộc gặp kín giữa hai nhà lãnh đạo. Hồi tháng 5, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã bí mật tới UAE và gặp Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tuy nhiên, phía UAE sau đó phủ nhận cuộc gặp.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng được cho là đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngày 26-3 tại Al Ain, thành phố ốc đảo gần biên giới Oman.

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HẠNH CHI

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Benjamin Netanyahu Abu Dhabi Thủ tướng Thủ tướng Benjamin Netanyahu Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

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