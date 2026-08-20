Ủy ban Cạnh tranh quốc gia hướng dẫn hoàn tiền vé Bamboo Airways bị hủy

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) khuyến cáo hành khách có chuyến bay Bamboo Airways bị hủy thực hiện yêu cầu hoàn tiền và lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan.

Hình ảnh minh họa từ bambooairways.com

Chiều 20-8, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết đã ghi nhận một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc hoàn tiền vé các chuyến bay của Bamboo Airways bị hủy. Cơ quan này đã làm việc với Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, đại diện Bamboo Airways cam kết tăng cường minh bạch thông tin, kịp thời hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện các quyền hợp pháp khi chuyến bay bị hủy. Doanh nghiệp này cũng khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo hành khách có chuyến bay bị hủy và có nhu cầu hoàn tiền truy cập chuyên trang tiếp nhận thông tin hoàn vé của Bamboo Airways, điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu để hãng tiếp nhận, xử lý yêu cầu.

Trường hợp mua vé trực tiếp qua website, ứng dụng di động hoặc phòng vé của Bamboo Airways, hành khách thực hiện theo hướng dẫn hoàn vé được hãng công khai. Nếu mua vé tại phòng vé, hành khách liên hệ phòng vé nơi mua vé ban đầu hoặc Bamboo Airways để được hỗ trợ.

Nếu mua vé qua đại lý hoặc kênh trung gian khác, hành khách liên hệ đại lý hoặc kênh trung gian đã xuất vé để gửi yêu cầu và được hướng dẫn giải quyết.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo hành khách chủ động lưu giữ xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn vé và lịch sử trao đổi với Bamboo Airways hoặc đơn vị bán vé. Đây là những căn cứ để theo dõi, đối chiếu và giải quyết tranh chấp nếu phát sinh. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, người tiêu dùng ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp đến Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé. Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh không trả lời hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có quyền đề nghị hỗ trợ thương lượng, giải quyết vụ việc thông qua sở công thương tại nơi cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

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