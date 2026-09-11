Ủy ban Cạnh tranh quốc gia rà soát chính sách giá, phí của Grab

Chiều 11-9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) cho biết đang rà soát, xác minh các phản ánh của một số đối tác tài xế thuộc Công ty TNHH Grab liên quan chính sách giá cước áp dụng đối với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng đối với đối tác tài xế.

Một tài xế xe Grab chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

UBCTQG cho biết, một số tài xế phản ánh giá cước của một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế phải chịu các chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng. Các tài xế này đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ, việc thông báo và thay đổi các chính sách này.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, UBCTQG đã có giấy mời và văn bản đề nghị Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế.

UBCTQG cũng đề nghị một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và đối tác tài xế để phục vụ công tác rà soát, đánh giá.

Cơ quan này sẽ triển khai thêm các nghiệp vụ khác để thu thập, xác minh thông tin. Theo UBCTQG, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBCTQG đề nghị các doanh nghiệp cung ứng công nghệ kết nối dịch vụ gọi xe chủ động rà soát việc xây dựng và áp dụng chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm tuân thủ pháp luật cạnh tranh, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, đối tác tài xế và người tiêu dùng.

Cơ quan này cũng đề nghị tổ chức, cá nhân, trong đó có đối tác tài xế và người sử dụng dịch vụ, tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu và phản ánh khách quan về các vấn đề phát sinh, đặc biệt liên quan chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

PHÚC VĂN