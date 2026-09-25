Điều gì làm nên giá trị của nguồn đạm lành từ “hạt vàng tự nhiên”?

Khi chăm sóc sức khỏe ngày càng chủ động, người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguồn đạm trong chế độ ăn. Dồi dào về hàm lượng và cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, đạm tự nhiên từ đậu nành mang đến một lựa chọn giàu giá trị cho dinh dưỡng hằng ngày.

Ẩn bên trong “hạt vàng tự nhiên” là nguồn đạm lành dồi dào, góp phần làm nên giá trị dinh dưỡng nổi bật của đậu nành

Đạm thực vật trong xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sống khỏe chủ động, lựa chọn dinh dưỡng cũng dần thay đổi. Một chế độ ăn đầy đủ, cân bằng, đa dạng với sự hiện diện của thực phẩm có nguồn gốc thực vật đang trở thành xu hướng được nhiều tổ chức dinh dưỡng trên thế giới khuyến nghị.

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay, việc tăng cường các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt và rau củ, đồng thời đa dạng nguồn đạm trong khẩu phần là một phần quan trọng của chế độ ăn lành mạnh. Trong xu hướng ấy, đạm thực vật ngày càng được quan tâm bởi vừa bổ sung thêm lựa chọn dinh dưỡng, vừa phù hợp với định hướng xây dựng chế độ ăn cân bằng và bền vững.

Đạm và các axit amin tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Đây là những “nguyên liệu” để xây dựng và tái tạo các mô, đồng thời tham gia cấu tạo nên enzyme, hormone và kháng thể – những thành phần liên quan đến quá trình chuyển hóa và chức năng miễn dịch.

Đậu nành là một trong những nguồn đạm thực vật đáng chú ý. Không dừng ở hàm lượng đạm dồi dào, loại hạt quen thuộc này còn sở hữu chất lượng đạm cao – yếu tố ngày càng được quan tâm khi lựa chọn nguồn dưỡng chất cho sức khỏe lâu dài.

Đậu nành – nguồn đạm thực vật nổi bật cả về hàm lượng lẫn chất lượng

Theo TS. Mark Messina, Giám đốc Nghiên cứu Dinh dưỡng Đậu nành tại Viện Dinh dưỡng Đậu nành Toàn cầu (Hoa Kỳ), một trong những điểm nổi bật của đậu nành là hàm lượng đạm cao hơn nhiều loại đậu khác. Xét theo năng lượng, phần lớn các loại đậu cung cấp khoảng 25 - 27% năng lượng từ đạm, trong khi tỷ lệ này ở đậu nành có thể đạt khoảng 40 - 42%. Điều này cho thấy sự dồi dào về đạm là một trong những giá trị nổi bật làm nên sự “giàu có” tự nhiên của đậu nành.

Tuy nhiên, hàm lượng chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của một nguồn đạm. Chất lượng đạm còn được đánh giá dựa trên thành phần axit amin thiết yếu và khả năng tiêu hóa – những yếu tố phản ánh mức độ cơ thể có thể sử dụng nguồn đạm được cung cấp.

Ở khía cạnh này, đạm đậu nành có một lợi thế đáng chú ý khi cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp đủ và cần được bổ sung thông qua chế độ ăn. Theo chỉ số PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) – thước đo đánh giá chất lượng đạm dựa trên thành phần axit amin thiết yếu và khả năng tiêu hóa – đạm đậu nành đạt mức tối đa 1,0.

Đạm đậu nành với 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được gồm: lysine, methionine, tryptophan, histidine, phenylalanine, leucine, threonine, isoleucine và valine. Mỗi axit amin đảm nhiệm những vai trò khác nhau.

Chẳng hạn, lysine đóng vai trò chính trong quá trình tổng hợp protein, sản xuất hormone, enzyme và hấp thụ canxi; trong khi methionine giữ vai trò trong nhiều quá trình trao đổi chất, giải độc, hấp thụ kẽm & selen của cơ thể; tryptophan là tiền thân của serotonin – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ, cảm giác thèm ăn và tâm trạng; histidine tham gia tạo ra chất dẫn truyền thần kinh quan trọng; phenylalanine tham gia hình thành cấu trúc, chức năng của protein và enzyme; leucine quan trọng cho quá trình tổng hợp protein và tái tạo cơ bắp; threonine có vai trò đối với da, mô liên kết và chức năng miễn dịch; isoleucine giúp tăng cường hệ miễn dịch; valine tham gia vào quá trình phát triển và tái tạo cơ.

Như vậy, sự “giàu có” của đạm đậu nành được thể hiện ở cả lượng đạm tự nhiên có trong hạt và thành phần axit amin thiết yếu. Nguồn đạm này cung cấp những nguyên liệu cần thiết cho nhiều quá trình của cơ thể, từ xây dựng và tái tạo mô đến tham gia các hoạt động chuyển hóa và miễn dịch.

Dồi dào về hàm lượng, đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, đạm tự nhiên chất lượng cao là một trong những giá trị nổi bật của “hạt vàng tự nhiên”

Bên cạnh giá trị về đạm, đậu nành còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi như chất béo không bão hòa (Omega 3-6-9), chất xơ cùng các hợp chất thực vật tự nhiên. Các nghiên cứu về đậu nành và thực phẩm từ đậu nành cũng ghi nhận những lợi ích tiềm năng trên nhiều khía cạnh sức khỏe, đặc biệt liên quan đến tim mạch và chuyển hóa.

Vì vậy, bổ sung đậu nành vào chế độ ăn là một cách để đa dạng nguồn đạm thực vật, đồng thời góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và hướng đến chăm sóc sức khỏe chủ động.

Từ “hạt vàng tự nhiên” đến lựa chọn giàu dưỡng chất mỗi ngày

Từ những giá trị tự nhiên của hạt đậu nành, điều quan trọng là làm sao đưa nguồn dưỡng chất ấy vào những lựa chọn gần gũi, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Với gần 30 năm chuyên tâm về đậu nành, Fami không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm phát huy những giá trị vốn có của “hạt vàng tự nhiên”. Từ Fami Nguyên Chất với nguồn đạm lành; Fami Canxi và Fami Canxi Plus hướng đến nhu cầu chăm sóc xương, xương khớp; Fami Green Soy với “Trọn dưỡng chất lành”; đến Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa cho nhịp sống năng động, mỗi sản phẩm mở thêm một cách để người tiêu dùng bổ sung dưỡng chất từ đậu nành phù hợp với nhu cầu của mình.

Từ “hạt vàng tự nhiên”, Fami phát triển đa dạng sản phẩm, đưa nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến gần hơn với mọi người, mọi nhà

Khởi đầu từ “hạt vàng tự nhiên”, Fami tin rằng những giá trị dinh dưỡng vốn có từ tự nhiên có thể góp phần làm “giàu” hơn cuộc sống mỗi ngày. Nguồn đạm lành cùng nhiều dưỡng chất tự nhiên trong hạt đậu nành tiếp tục là nền tảng để Fami nghiên cứu, phát triển những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp, đồng hành cùng hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động của người Việt.

THÁI LAN