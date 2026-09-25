Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Agribank chi nhánh Bình Dương thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 cho các vị trí sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN

Về độ tuổi, chiều cao, tình trạng sức khỏe:

- Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng,…

- Về độ tuổi: không quá 35 tuổi.

- Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,6 m trở lên, Nữ cao từ 1,55 m trở lên; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng. Sau khi trúng tuyển phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

Về trình độ đào tạo:

- Đối với vị trí tín dụng, kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, ...). Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

- Đối với vị trí kiểm ngân: Yêu cầu tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, …), cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 05 năm nếu được tuyển dụng và không được xin điều chuyển sang làm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (theo mẫu của Agribank, tải trên website chính thống của Agribank); Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn một địa điểm làm việc theo danh sách các đơn vị phụ thuộc Chi nhánh loại I (Hội sở/Chi nhánh trực thuộc) có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Căn cước công dân (bản sao y chứng thực).

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy tờ khác (nếu có).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Lầu 4 - Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Bình Dương: số 45 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 0274.3822283

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/09/2026 đến hết ngày 30/09/2026 (Sáng từ 08g00– 11g30, chiều từ 13g30 - 17g00, từ các ngày thứ hai đến thứ sáu).

IV. THI TUYỂN

- Thi tuyển chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện qua các vòng:

+ Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (Ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2). Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán có 03 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,…), ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,…) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện tài chính; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Đại học RMIT; Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - ĐH Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ), qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi vòng 3 (phỏng vấn) mà không phải thi chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2).

+ Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning

+ Vòng 3: Phỏng vấn

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi

- Nội quy thi tuyển lao động xem tại website https://www.agribank.com.vn