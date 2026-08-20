Chính trị

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng

SGGPO

Sáng 20-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng”.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và PGS-TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ trì hội thảo.

Hiện nay, không gian mạng là môi trường quan trọng để trao đổi thông tin, chia sẻ tri thức, hình thành nhận thức và tương tác xã hội, đồng thời tác động ngày càng rõ nét đến công tác tư tưởng, lý luận và truyền thông chính sách.

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PGS-TS Vũ Trọng Lâm và PGS-TS Phạm Minh Sơn chủ trì hội thảo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị đứng trước những điều kiện thuận lợi mới để mở rộng phạm vi tiếp cận, đa dạng hóa phương thức truyền tải và tăng cường tương tác với các nhóm công chúng.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của thông tin, cạnh tranh giữa các nguồn tin, cơ chế phân phối nội dung dựa trên thuật toán và sự phát triển của các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đặt ra những yêu cầu mới. Nội dung lý luận chính trị không chỉ bảo đảm tính chính xác, khoa học mà còn cần được thể hiện bằng những phương thức phù hợp với đặc điểm của môi trường số và nhu cầu tiếp nhận ngày càng đa dạng của công chúng.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, các ngành tuyên giáo, cơ quan báo chí, xuất bản, cơ sở đào tạo, nghiên cứu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tuyên truyền, mở rộng phạm vi thông tin, đa dạng hóa hình thức truyền tải và nâng cao khả năng tương tác với công chúng.

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PGS-TS Vũ Trọng Lâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Nội dung tuyên truyền được thực hiện theo hướng gắn với những vấn đề thực tiễn của đất nước, kịp thời phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề xã hội quan tâm. Hoạt động xuất bản lý luận, chính trị, truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được triển khai với nhiều hình thức phong phú.

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Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, quản lý, báo chí, xuất bản và các tổ chức liên quan cần tiếp tục được hoàn thiện để phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số.

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TRẦN BÌNH

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