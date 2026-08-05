3.000 bộ sách về Chủ tịch Fidel Castro Ruz được xuất bản, gửi tới Cuba

Chiều 5-8, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ giới thiệu bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13-8-1926 - 13-8-2026).

Bộ sách "Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz" bằng tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Bộ sách gần 15.000 trang, tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, tương ứng với các chặng đường phát triển của Cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Fidel Castro Ruz và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với yêu cầu cao nhất về chất lượng nội dung, hình thức xuất bản và tiến độ thực hiện. Từng nội dung được rà soát, đối chiếu cẩn trọng nhằm đảm bảo tính chính xác của tư liệu, sự thống nhất trong cách thể hiện và giữ gìn trọn vẹn giá trị chính trị, lịch sử của công trình.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm (bên trái) và lãnh đạo NXB trao tặng sách cho đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Song song với công tác biên tập nội dung, NXB đã phối hợp hoàn thiện thiết kế mỹ thuật, trình bày, chế bản và các yêu cầu kỹ thuật của bộ sách, đảm bảo vừa tuân thủ quy định của Luật Xuất bản Việt Nam, vừa phù hợp với thông lệ và yêu cầu, quy định khắt khe của Cuba về bộ sách của Lãnh tụ Fidel Castro. Chính sự nghiêm túc trong từng khâu công việc đã góp phần tạo nên chất lượng của bộ sách.

Đại biểu tham dự buổi lễ ra mắt bộ sách tại Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Lãnh đạo NXB cho biết, việc xuất bản 3.000 bộ sách đã hoàn thành, trong đó có 1.000 bộ sách bìa cứng và 2.000 bộ sách bìa mềm. 100 bộ sách bìa cứng đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới Cuba kịp thời phục vụ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Số sách còn lại sẽ được chuyển bằng đường biển.

Trên nền tảng phiên bản tiếng Tây Ban Nha, NXB Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Fidel Castro Ruz triển khai biên tập, xuất bản bộ sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Qua đó, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân Việt Nam và quốc tế có cơ hội tiếp cận đầy đủ hơn với di sản tư tưởng quý báu của Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

VĨNH XUÂN