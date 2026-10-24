Động đất mạnh ngoài khơi Vanuatu, cảnh báo sóng thần

Sáng 24-10, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra gần quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, khiến Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương phát cảnh báo.

Quốc đảo Vanuatu. Ảnh: XINHUA

Theo tờ New Zealand Herald, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới đáy biển, tại vùng biển cách đảo Sola của Vanuatu khoảng 200 km về phía Tây.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất xảy ra ở độ sâu tương đối nông, có nguy cơ gây sóng thần nguy hiểm tại các khu vực trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại vật chất sau động đất. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến dư chấn và biến động của mực nước biển, để đưa ra khuyến cáo cho người dân ven biển.

Động đất thường xảy ra tại Vanuatu, quần đảo nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn trải dài qua Đông Nam Á và lưu vực Thái Bình Dương.

PHƯƠNG NAM