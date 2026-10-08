Đóng góp ý kiến cho 7 dự án luật sẽ trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Ngày 8-10, Công an TPHCM phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội thảo “Thực tiễn thi hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI”.

Công an TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho 7 dự án luật. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo 7 dự án luật trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tá Võ Tấn Lập, Phó Phòng PC02 nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hội thảo thu hút hơn 60 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp, cơ sở đào tạo luật, các đơn vị nghiệp vụ và nhận được nhiều ý kiến tâm huyết được đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn công tác.

Trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết ban hành các dự án luật, đồng thời đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục lắng nghe ý kiến phản ánh để các luật khi ban hành đi vào cuộc sống.

NGUYỄN TÂN