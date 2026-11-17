Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo hôm nay 17-11 là ngày nắng ấm cuối cùng ở Bắc bộ trước khi không khí lạnh ảnh hưởng.