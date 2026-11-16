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Mr Pips bị tuyên tù chung thân, bồi thường hơn 820 tỷ đồng

SGGPO

Chiều 16-11, sau 3 tuần xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, cùng 186 bị cáo khác.

ĐỖ TRUNG

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