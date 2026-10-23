Đưa 2 robot hiện đại nặng 4 tấn diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại một khu công nghệ

Sáng 23-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn - cứu hộ Công an TPHCM huy động 2 robot chữa cháy TAF35 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Khu công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú.

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại khu vực nhà kho, xưởng của một công ty trong Khu công nghệ cao. Đó là nơi lưu trữ và sản xuất thiết bị điện tử gia dụng cùng nhiều vật liệu dễ cháy.

Nguyên nhân do sự cố chập điện tại khu vực aptomat, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy đang bảo dưỡng, không hoạt động. Khói, khí độc lan nhanh, nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TPHCM tổ chức diễn tập PCCC và CNCH tại Khu công nghệ cao. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tình huống còn giả định 20 người bị thương do chen lấn, xô đẩy, trong đó 14 người bị thương nặng. Hai xe nâng mất kiểm soát, va chạm vào nhau và kệ hàng, khiến kệ đổ sập, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Công an huy động nhiều lực lượng tham gia. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước tình huống phức tạp, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, sơ cứu người bị thương và xử lý sự cố xe nâng. Hai robot chữa cháy TAF35, xe thang, xe hút khói cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng cảnh khuyển tham gia diễn tập. CSGT và Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.

Xe thang được huy động diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, đánh giá khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao do đặc thù sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử. Nơi đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy và tập trung đông công nhân.

Hai robot chữa cháy hiện đại nhất Việt Nam được huy động diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Đại tá Trần Trung Hiếu, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần được triển khai trong “thời gian vàng”, khoảng 2-5 phút đầu, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát phương án chữa cháy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tại chỗ, bảo dưỡng phương tiện và tăng cường hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn cho người lao động.

Robot chữa cháy TAF35 dài khoảng 3m, nặng gần 4 tấn, có thể xoay 360 độ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực xử lý sự cố cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất quy mô lớn, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng, phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố thực tế.

Robot chữa cháy TAF35 do Đức sản xuất, được trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam, hỗ trợ xử lý các đám cháy tại khu vực nguy hiểm, khó tiếp cận.

Robot được điều khiển từ xa, phạm vi đến 300m, giúp cảnh sát hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, khói độc và nguy cơ cháy nổ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đây là robot chữa cháy hạng nặng, hiện đại nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hai robot hiện thuộc biên chế của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

NGUYỄN TÂN