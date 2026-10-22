Phòng cháy chữa cháy

Hơn 500 người và cảnh khuyển diễn tập chữa cháy, cứu nạn ở chung cư cao 29-30 tầng

SGGPO

Sáng 22-10, Công an TPHCM tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Giai Việt (cao từ 29-30 tầng), phường Chánh Hưng, với sự tham gia của hơn 500 người, phương tiện chuyên dụng và cảnh khuyển.

Tình huống giả định là xảy ra va chạm giao thông tại tầng hầm cụm chung cư Giai Việt (854–856 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) làm rò rỉ nhiên liệu và bùng phát hỏa hoạn. Do hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đang bảo trì, lực lượng bảo vệ đã hô hoán, hướng dẫn khoảng 300 người thoát nạn.

Cùng lúc đó, một sự cố khác phát sinh tại căn hộ tầng 6 do quên tắt bếp, khiến 10 người mắc kẹt. Tại hành lang tầng 3, xảy ra tình trạng hoảng loạn làm 10 người ngất xỉu.

canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet--2.jpg
Buổi diễn tập được tổ chức tại Chung cư Giai Việt, sáng 22-10. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngay khi nhận tin báo, Công an TPHCM đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Các mũi công tác triển khai lăng phun nước làm mát, dùng xe thang tiếp cận tầng cao để giải cứu nạn nhân.

canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet-9.jpg
Các đơn vị phối hợp đã huy động khoảng 500 người tham gia diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng điều động cảnh khuyển vào hiện trường tìm kiếm, cứu nạn nhân mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng phối hợp tổ chức sơ cấp cứu và phân luồng giao thông bảo đảm an ninh trật tự.

canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet.jpg
Cảnh khuyển được huy động hỗ trợ quá trình diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Công an TPHCM, buổi diễn tập kết thúc thành công là cơ sở để đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet-1.jpg
Các tình huống diễn tập được tổ chức sát với thực tế. Ảnh: NGUYỄN TÂN
canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet-6.jpg
Cảnh sát huy động xe thang trong diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN
canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet-12.jpg
Lực lượng tại chỗ phối hợp diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN
canh-sat-dieu-dong-canh-khuyen-dien-tap-pccc-o-chung-cu-giai-viet-8.jpg
Cảnh sát huy động máy hút khói trong quá trình diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Chung cư Giai Việt gồm 4 block căn hộ cao 29-30 tầng và 2 cao ốc thương mại 27 tầng.

Tin liên quan
NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Chung Cư Diễn Tập Chung Cư Giai Việt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn