Hơn 500 người và cảnh khuyển diễn tập chữa cháy, cứu nạn ở chung cư cao 29-30 tầng

Tình huống giả định là xảy ra va chạm giao thông tại tầng hầm cụm chung cư Giai Việt (854–856 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) làm rò rỉ nhiên liệu và bùng phát hỏa hoạn. Do hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đang bảo trì, lực lượng bảo vệ đã hô hoán, hướng dẫn khoảng 300 người thoát nạn.
Cùng lúc đó, một sự cố khác phát sinh tại căn hộ tầng 6 do quên tắt bếp, khiến 10 người mắc kẹt. Tại hành lang tầng 3, xảy ra tình trạng hoảng loạn làm 10 người ngất xỉu.
Ngay khi nhận tin báo, Công an TPHCM đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Các mũi công tác triển khai lăng phun nước làm mát, dùng xe thang tiếp cận tầng cao để giải cứu nạn nhân.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng điều động cảnh khuyển vào hiện trường tìm kiếm, cứu nạn nhân mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng phối hợp tổ chức sơ cấp cứu và phân luồng giao thông bảo đảm an ninh trật tự.
Theo Công an TPHCM, buổi diễn tập kết thúc thành công là cơ sở để đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Chung cư Giai Việt gồm 4 block căn hộ cao 29-30 tầng và 2 cao ốc thương mại 27 tầng.