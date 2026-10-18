Dưới cờ Tổ quốc, Anh về

Hành trình đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ là lời tri ân sâu sắc, mà còn khép lại một hành trình trở về trọn vẹn trong vòng tay của người dân thành phố cùng cả nước.

Nam bộ đang vào mùa mưa nhưng bầu trời Sài Gòn sáng hôm ấy lại trong và ấm nắng, như dang tay đón các anh trở về với Thành phố nghĩa tình - nơi luôn ghi nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú

Các hài cốt liệt sĩ trước giờ an táng được trang trọng đặt trong lòng kính, phủ cờ Tổ quốc

Đội tiêu binh bên các hài cốt liệt sĩ trong lễ truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Quãng đường 26 km từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM có lẽ là hành trình đẹp nhất giữa lòng thành phố thời bình, khép lại trọn vẹn gần 60 năm đợi chờ, đưa các anh về với đất mẹ. Điều đặc biệt là hành trình ấy đi qua những con đường mang tên những nhân vật, cột mốc lịch sử: Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Trường Sơn, Võ Nguyên Giáp… Năm xưa, các anh đi vào lịch sử để đất nước có ngày hòa bình. Hôm nay, những con người của lịch sử trở về, đi trên chính những con đường lịch sử giữa một thành phố đang vươn mình phát triển.

Dọc hai bên đường, người dân đứng thành hàng dài lặng lẽ tiễn biệt. Có những cựu chiến binh, có những bạn trẻ, có những nhành hoa trắng, những cái cúi đầu và cả những giọt nước mắt lăn dài. Tấm lòng người Sài Gòn - TPHCM hiện lên thật bình dị. Dọc các nẻo đường đoàn xe đi qua, người bán hoa lại đem hoa đi tặng, nhiều điểm đặt thêm tấm bảng "Hoa tặng để viếng chiến sĩ", trao tận tay người dân để cùng gửi lời tri ân những người anh hùng của đất nước. Quá khứ và hiện tại hội tụ trong một niềm tri ân sâu sắc, để sự hy sinh của các anh còn mãi.

Đông đảo người dân cầm hoa trắng, cờ Tổ quốc đứng dọc đường tiễn đưa các liệt sĩ

Đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, trong sự đón tiễn trang trọng của người dân hai bên đường

Đoàn xe lần lượt di chuyển trên tuyến đường dẫn về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, xúc động bày tỏ: Họ đến từ mọi vùng miền, từ làng quê quan họ, miền đất ngọt ngào câu vọng cổ cải lương, nhịp hò mái đẩy dìu dặt, cho đến những dải đất miền Trung cằn cỗi. Họ là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hay sinh viên; có đạo hoặc không có đạo. Dù xuất thân khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, tất cả đều cháy bỏng một khát vọng: độc lập dân tộc, non sông thu về một mối, Tổ quốc hòa bình, thống nhất và hạnh phúc.

Những nhành hoa trắng trên tay người trẻ là lời tri ân gửi đến các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc

Các anh, các chị không thể chứng kiến ngày đất nước hòa bình, nhưng đã trở về để thấy thế hệ hôm nay đang tiếp nối câu chuyện hòa bình, vinh quang và rạng rỡ.

Dưới từng tấc đất quê hương, đâu đâu cũng có những Anh hùng. Cuộc trở về sẽ không dừng lại ở đây, cũng không kết thúc khi "Chiến dịch 500 ngày đêm" khép lại. Ngày nào trên những tấm bia còn khắc dòng chữ "chưa xác định được thông tin", ngày đó hành trình tìm kiếm vẫn tiếp diễn. Nhiều người nước ngoài không khỏi bất ngờ và thán phục trước đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Việt Nam, khi sau 60 năm, chúng ta vẫn kiên trì tìm kiếm từng liệt sĩ.

Từ nay, các anh đã có một mái nhà chung trang nghiêm để an nghỉ. Nhân dân có thể đến thắp nén hương, đặt nhành hoa, cúi đầu tri ân. Hành trình trả lại tên cho các anh vẫn sẽ tiếp tục, để hai tiếng đoàn tụ không còn là niềm mong mỏi dở dang…

Dù đến từ nhiều tỉnh thành, thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, người dân cùng chung một tấm lòng tri ân, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ

Người lính năm xưa, người dân hôm nay cùng nghiêng mình trước đồng đội, những người anh hùng đã nằm xuống

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Thực hiện: THANH CHIÊU