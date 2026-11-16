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Tạo nguồn bác sĩ nội trú cho y tế chuyên sâu

SGGPO
THÀNH SƠN - KHÁNH CHI - GIAO LINH - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

Nguyễn Hoàng Bình PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng Đại học Y khoa Trần Thị Khánh Tường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Trần Tuấn Kiệt Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Ngọc Thạch Bác sĩ nội trú y tế chuyên sâu

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