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Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-1-2027

SGGPO
Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

Mức lương tối thiểu vùng 2027 Lương tối thiểu từ 1-1-2027 Nghị định 399/2026/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng Danh mục địa bàn áp dụng lương Lương tối thiểu người lao động Mức lương tối thiểu mới nhất

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