FPT đề xuất lộ trình AI-First cho ngành Tài chính đến năm 2030

Tại sự kiện Vietnam Digital Finance 2026, diễn đàn về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong ngành Tài chính, FPT đề xuất sáng kiến đưa AI từ các thử nghiệm riêng lẻ vào nghiệp vụ thực tế, trên nền dữ liệu tin cậy, hạ tầng phù hợp và cơ chế quản trị có thể kiểm soát.

Đại diện Vietnam Digital Finance 2026 trình bày tham luận tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT IS, nếu dữ liệu được xem là nguồn lực thúc đẩy kinh tế thì AI đang trở thành tác nhân lao động mới, đồng hành cùng con người trong sản xuất và điều hành.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về AI, trong khi Bộ Tài chính xác định định hướng AI-First đến năm 2030. Hoạt động điều hành trong tương lai sẽ ngày càng dựa trên Data Governance (quản trị dữ liệu) và AI Governance (quản trị AI), nhằm kiểm soát cách AI Agent sử dụng dữ liệu và tham gia vào quá trình ra quyết định.

FPT đề xuất lộ trình ba giai đoạn: 2026–2027 xây nền tảng về tuân thủ, dữ liệu và thử nghiệm AI, từng bước đưa AI vào nghiệp vụ lõi; 2028–2029 chuẩn hóa và mở rộng AI trên toàn ngành; đến năm 2030 hướng tới vận hành AI có kiểm soát ở quy mô toàn ngành.

Quá trình này cần tập trung vào ba điều kiện: dữ liệu sẵn sàng, con người và nguồn lực phù hợp, cơ chế mua sắm AI đáp ứng yêu cầu triển khai.

Dịp này FPT cũng giới thiệu hệ sinh thái giải pháp với chủ đề “Kiến tạo nền tài chính số thông minh dựa trên dữ liệu và AI”, tập trung vào các ứng dụng phục vụ quản trị và điều hành ngành Tài chính.

Trọng tâm là Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, hợp nhất và đồng bộ dữ liệu toàn ngành theo thời gian thực, bảo đảm tiêu chí đúng – đủ – sạch – sống và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

KIM THANH