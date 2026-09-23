WATCH GT 7 Series và FreeBuds Neo được mở bán từ 1-10-2026

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam vừa công bố bộ đôi thiết bị mới thuộc hệ sinh thái sản phẩm gồm đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 7 Series và tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds Neo.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro với màu sắc nổi bật.

Thế hệ đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 7 Series được phát triển với trọng tâm là các tính năng theo dõi sức khỏe nâng cao kết hợp khả năng hỗ trợ thể thao ngoài trời chuyên sâu. Dòng sản phẩm nâng cấp tính năng Thông tin chuyên sâu về sức khỏe (Health Insights) cùng Chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness Score), giúp tổng hợp dữ liệu giấc ngủ, biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc và calo vận động để phân loại khả năng phục hồi theo 5 cấp độ.

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp chương trình Nghiên cứu nguy cơ tiểu đường thông qua việc theo dõi chỉ số trong khoảng từ 3 đến 14 ngày. Riêng phiên bản cao cấp HUAWEI WATCH GT 7 Pro bổ sung tính năng Nghiên cứu về bệnh động mạch vành, cho phép người dùng đeo thiết bị liên tục từ 3 đến 4 ngày để nhận bản đánh giá nguy cơ tim mạch cá nhân hóa.

HUAWEI WATCH GT 7 hỗ trợ nhiều môn thể thao

Về hỗ trợ tập luyện, dòng sản phẩm bổ sung các chế độ đạp xe và thể thao trên tuyết. Với môn đạp xe, máy hỗ trợ lập kế hoạch chinh phục đường dốc, cảnh báo địa hình thời gian thực, cảnh báo khúc cua gấp và phân tích tập luyện tích hợp AI.

Trên HUAWEI WATCH GT 7 Pro, chế độ Chạy bộ địa hình được nâng cấp với thông tin độ cao thời gian thực, điều hướng từng chặng và cảnh báo khoảng cách còn lại. Đối với bộ môn trượt tuyết, người dùng có thể tải bản đồ của hơn 3.000 khu nghỉ dưỡng tại 59 quốc gia, đồng thời theo dõi số lần vào cua và lực G-Force.

HUAWEI WATCH GT 7 phiên bản Tiêu Chuẩn có hai kích thước 46 mm và 41 mm với 8 lựa chọn màu sắc. Trong khi đó, HUAWEI WATCH GT 7 Pro ra mắt với 3 màu vàng, xanh lá và đen, nổi bật với vòng bezel gốm công nghệ nano, khung hợp kim titan và dây đeo HUAWEI EasyCross. Trong điều kiện sử dụng ít, thời lượng pin của bản GT 7 Pro và bản 46 mm đạt tới 21 ngày.

HUAWEI FreeBuds Neo

Còn mẫu tai nghe HUAWEI FreeBuds Neo sở hữu 4 lựa chọn màu sắc gồm bạc vũ trụ, hồng tinh vân, trắng băng giá và đen ánh sao. Mỗi bên tai nghe có khối lượng khoảng 4,8 g, ứng dụng kiến trúc chống ồn hai kênh cùng thuật toán thích ứng phản hồi trong vài mili giây, đạt độ sâu chống ồn trung bình toàn dải lên đến 30 dB.

Về chất âm, thiết bị trang bị màng loa Driver Turbo mới hỗ trợ dải tần rộng từ 10 Hz đến 48 kHz. Tai nghe hỗ trợ hiệu ứng âm thanh không gian, khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị và tương thích linh hoạt với các hệ điều hành Android, iOS, Windows...

Cả hai sản phẩm sẽ mở bán từ ngày 1-10-2026 trên Cửa hàng trực tuyến HUAWEI, các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và hệ thống bán lẻ ủy quyền trên toàn quốc với nhiều ưu đãi.

KIM THANH